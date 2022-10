Apesar do seu último papel ter acontecido há sete anos e meio, Eva Mendes garantiu que nunca “desistiu de representar”.

A artista, que mantém um relacionamento com Ryan Gosling, usou a sua conta de Instagram para responder aos rumores que surgiram a seu respeito.

“Quis ficar em casa com os meus bebés”, afirmou numa publicação que fez no Instagram, referindo-se às filhas - Esmeralda, de oito anos e Amada, de seis. “Felizmente, as minhas outras aventuras como empresária permitiram-me fazer mais do que a representação permitiria”, continua.

“Não estava entusiasmada com os papéis estereotipados que me foram propostos na altura. Qual o objetivo desta publicação? Mudar a narrativa. Nunca desisti”, completa.

Recorde-se que o último projeto de Eva foi em ‘Lost River’ (2015).

