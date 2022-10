É mesmo ele? Questionaram os fãs de Adam Driver ao deparar-se com as últimas fotografias do ator divulgadas pela imprensa internacional.

O ator, de 38 anos, aparece nas imagens captadas nos bastidores de um novo filme, de cabelo grisalho, curto e penteado para trás.

A mudança de visual de Adam Driver prende-se com o facto de este dar vida a Enzo Ferrari no novo filme 'Ferrari'.

