Matt Damon foi fotografado no set de rodagens do filme 'The Odyssey' e está irreconhecível.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, o ator surge com uma grande barba grisalha, de tronco nu e umas calças de linho, sem sapatos.

Matt Damon foi ainda fotografado com o realizador da produção, Christopher Nolan.

Leia Também: Irmã de Zendaya acusa-a de neglicenciar a família