O ator Paul Bettany, conhecido por fazer parte de vários filmes da Marvel, surpreendeu os fãs ao surgir irreconhecível nas gravações do seu novo projeto.

O artista britânico, de 51 anos, foi fotografado nos bastidores do filme 'The Collaboration'. Na trama, uma adaptação da peça de teatro com o mesmo nome, Paul dará vida ao pintor Andy Warhol.

Eis abaixo as imagens que mostram a sua incrível caracterização para o papel:

Leia Também: Rita Ora posa nua durante "banho cor de rosa"