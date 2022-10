Eva Longoria passou o último fim de semana em França. A atriz, de 47 anos, levou o filho, Santiago, a conhecer a Disneyland Paris.

Através da sua conta oficial de Instagram, Eva Longoria mostrou algumas das imagens captadas no parque de diversões.

Terminada a visita ao universo Disney, mãe e filho aproveitaram para conhecer alguns dos mais emblemáticos pontos da cidade. A atriz e o pequeno Santiago posaram diante do famoso museu do Louvre, tal como mostram as suas mais recentes partilhas na rede social Instagram.

Veja na galeria o álbum de viagem de Eva Longoria.