As próximas horas são decisivas para os The Black Mamba, que tentam amanhã o apuramento para a final do Festival Eurovisão da Canção de 2021. Neste momento, a banda portuguesa liderada por Tatanka, que representa Portugal no famoso eurofestival com a balada "Love is on my side", participa no penúltimo ensaio geral da segunda semifinal e mais logo, quando forem 20h00 em território continental, volta a subir ao palco para um último teste antes da grande noite de amanhã.

Será durante a apresentação do espetáculo que está agendada para esta noite que o júri do certame vai definir a votação que valerá, depois, metade da pontuação. Um momento decisivo que, segundo os analistas, pode fazer toda a diferença. No topo das preferências de muitos eurofãs, a romena Roxen falhou, ontem à noite, o apuramento por causa da atuação no último ensaio geral. "As coisas não lhe correram bem na segunda-feira à noite e o júri penalizou-a", lamenta um admirador da cantora.

No momento em que os The Black Mamba subirem ao palco para interpretarem "Love is on my side", a organização do eurofestival já estará na posse dos pontos atribuídos pelos jurados, que vale 50% da pontuação final. Os restantes 50% serão definidos em função do número de televotos dos países que participam nesta segunda semifinal. Este ano, eram 39 os países em competição. Eslovénia, Austrália, Macedónia do Norte, Irlanda, Croácia e Roménia falharam, ontem, o apuramento para a final.