Para defenderem as cores da bandeira de Portugal na segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção de 2021, que se realiza na próxima quinta-feira, no Rotterdam Ahoy, em Roterdão, nos Países Baixos, os The Black Mamba apostam num look clássico e elegante em preto. Não são, no entanto, os únicos. Na primeira semifinal do certame, que se realiza esta noite, também foram vários os artistas a eleger esta cor, como é o caso de Vasil, representante da Macedónia do Norte, cantor da balada "Here I stand".

A irlandesa Lesley Roy, os belgas Hooverphonic, a israelita Eden Alene e Efendi, a cantora que representa o Azerbaijão, são outros dos artistas que, a manterem os figurinos que apresentaram no segundo ensaio, também vão atuar em preto integral. Kateryna Pavlenko, vocalista dos Go_A, a banda que representa a Ucrânia com "Shum", elegeu um vestido negro que contrasta com a extravagante jaqueta verde em pelo do visual que elegeu. O branco e o prateado são outras das tonalidades em destaque.