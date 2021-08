Depois de ter sofrido um susto de saúde que a levou a ficar internada no final de julho, Eunice Muñoz prepara-se para regressar aos palcos e retomar as sessões de 'A Margem do Tempo', peça em que contracena com a neta, Lídia Muñoz.

Segundo adianta a SIC Notícias, avó e neta regressam aos palcos do Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, já esta sexta-feira para a primeira de nove sessões que têm agendadas até 26 de setembro.

A veterana dos palcos, recorde-se, esteve hospitalizada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide. António Muñoz Borges, filho da atriz, esclareceu na altura que Eunice Muñoz ficou aos cuidados do hospital por precaução depois de se ter sentido mal após um espetáculo.

