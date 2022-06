Eugenie pode não ter estado ao lado da avó, a rainha Isabel II, na varanda do Palácio de Buckingham na 'Trooping the Colour', mas assistiu à cerimónia com a família.

Após as celebrações desta quinta-feira, que deram início às comemorações do Jubileu de Plantina da Rainha, a princesa partilhou na sua página de Instagram algumas fotografias em que aparece na companhia do marido, Jack Brooksbank, e do filho de ambos, August, de um ano.

A família assistiu ao espetáculo da Royal Air Force e registou o momento para mais tarde recordar.

Embora esta tenha sido a primeira vez do pequeno August no evento, que foi cancelado em 2020 e 2021 por causa da pandemia, Jack Brooksbank já tinha acompanhado a mulher em 2019, tendo-se juntado, na altura, à família real na varanda do palácio.

Leia Também: Princesa Eugenie muda-se para Melides devido ao trabalho do marido

Leia Também: Príncipe André falha comemorações do Jubileu após testar positivo