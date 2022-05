Depois da notícia de que a princesa Eugenie estaria em Portugal, agora sabe-se mais pormenores sobre esta nova fase da neta da rainha Isabel II. De acordo com a imprensa internacional, Eugenie está em Melides devido ao trabalho do marido, Jack Brooksbank, como relata o Mirror.

O casal, que tem um filho em comum, o pequeno August, de um ano, está agora a viver entre Londres, Reino Unido, e o CostaTerra Golf and Ocean Club, em Melides, Portugal.

Jack Brooksbank conseguiu um novo trabalho com Mike Meldrum, um empresário amigo de George Clooney. O marido da neta de Isabel II está no departamento de marketing e promoção do projeto, que está atualmente a ser construído e que terá 300 casas.

"O Jack está agora a trabalhar para o Mike Meldrum e eles tão a dividir o seu tempo entre Portugal e Londres", disse uma fonte ao Telegraph.