António Raminhos está de férias com a família em Miami, nos Estados Unidos, e usou a sua conta no Instagram para partilhar uma preocupação.

Ao fazerem refeições em diversos restaurantes, o humorista diz que começa a entender o motivo pelo qual uma elevada percentagem de norte-americanos são obesos. Sentado à mesa com a família - a mulher, Catarina, e as três filhas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor -, Raminhos mostra os pratos de cada um, cujas doses são bastante grandes, e deixa uma reflexão sobre o tema.

"É fácil perceber porque é que os americanos têm um problema com a obesidade e o colesterol. Há comida, muita da qual fast food, à venda em todo o lado. E quando digo em todo o lado, não é raro entrarem numa loja tipo Leroy & Merlin e lá pelo meio ter uma secção de chocolates, doces, pastilhas, carne seca... que isto de aparafusar cenas abre o apetite. As secções de doces, bolachas, batatas são intermináveis", começou por escrever.

"Num restaurante perguntei se os pratos principais eram muito grandes, ao que a senhora respondeu que eram normais para um adulto. Não me disse que era para um adulto de 200kg. Ao pé disto, as generosas doses servidas no norte de Portugal são para meninos. As opções saudáveis existem e são boas, mas vão lá convencer três crianças portuguesas a comerem granola todos os dias ou a almoçar ervas", continuou.

"Depois basta estarem numa localidade menos cosmopolita e lá vêm as americanices. A grande questão é que as americanices... são boas! Os nachos, as batatas, as french toasts, os lobster rolls... é realmente bom! Vai ao âmago das nossas necessidades e dores emocionais que desaparecem assim em segundos", acrescentou ainda, sublinhando que, enquanto para a sua família esta é apenas uma semana de férias e em seguida voltam à "dieta saudável normal", para milhões de adultos e crianças este tipo de alimentação é a que fazem diariamente, algo que o preocupa.

Leia Também: Catarina Raminhos detalha registos das férias e explica porquê