Luísa Castel Branco viveu um período muito delicado durante os confinamentos a que a pandemia da Covid-19 obrigou. Tempos conturbados a nível emocional, por não poder sair de casa devido à sua saúde frágil, que agora recorda num desabafo partilhado com os seguidores.

"Esta sou eu. Sem filtros. Sem maquiagem. Eu com os meus 67 anos. Eu que nesta pandemia, como muita gente, envelheci muito mais, a alma encolheu com as saudades dos meus filhos e netos. Com a dor das pessoas que amo e que partiram sem eu me despedir. Com o cansaço da solidão mesmo acompanhada. Com o silêncio que sem os risos dos meus netos é feio e triste", lembra Luísa, que volta agora a ter motivos para sorrir.

Inoculada com as duas doses da vacina da Covid-19, a escritora regressa à televisão depois de deixado o papel de comentadora no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. Luísa mudou-se para a TVI, onde terá papel de comentadora no reality show 'O Amor Acontece'.

"E no meio disto tudo, aceitei participar num projecto completamente novo para mim. O que aos 67 anos é raro. A verdade é que me apetece estar com gente jovem que não conheço e cada um transporta já uma história de vida que seguramente vale a pena. A partir de segunda-feira, dia 5, pelas 18h00, lá estarei na TVI. Para conversarmos sobre o novo programa 'O Amor Acontece'. Gosto de histórias de amor. Nem que seja só a ilusão de que ele é possível. Espero-vos lá", pode ler-se, por fim, na publicação.

