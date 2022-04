Charlotte Crosby, estrela de 'Geordie Shore', revelou no Instagram que está grávida do primeiro bebé em comum com o namorado, Jake Ankers.

Num vídeo emotivo que publicou na rede social, começa por mostrar o resultado positivo do teste de gravidez, depois uma ecografia e o momento em que contou a boa-nova à família.

Na legenda das imagens, destacou que "não podia estar mais feliz". Veja a publicação na íntegra:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Charlotte Letitia Crosby (@charlottegshore)

Leia Também: Ex-marido de Britney Spears reage à gravidez da cantora