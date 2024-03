E esta? A estrela de K-pop Karina, do grupo Aespa, partilhou um pedido de desculpas depois do seu namoro com o ator Lee Jae-wook se ter tornado público.

Em causa está a reação dos fãs. Se por um lado houve quem ficasse feliz com a novidade, por outro, não faltou quem demonstrasse o seu choque e fúria com envolvimento.

Alguns fãs chegaram mesmo a enviar um camião com um painel eletrónico à agencia de Karina no qual se lia: "Não recebes amor suficiente dos teus fãs" e "Porque é que escolheste trair os teus fãs?".

"Pede desculpas, se faz favor. Caso contrário, as vendas dos teus álbuns irão cair e irás ver lugares vazios nos concertos", completavam.

Tendo em conta a polémica, Karina escreveu uma carta à mão que partilhou na sua página de Instagram.

"Eu sei muito bem quão desapontados estão aqueles que me têm apoiado e o quão chateados estão ao pensar nas memórias que partilhamos juntos", escreveu.

"Quero resolver as coisas com os meus fãs que ficaram magoados. Sempre fui sincera convosco e cada um de vocês continua a ser realmente precioso para mim", nota.

Por fim, a cantora expressa as suas "desculpas sinceras" aos que sempre a apoiaram.

Note-se que na Coreia do Sul, de onde é Karina, os artistas evitam divulgar a sua vida pessoal uma vez que o relacionamento com os admiradores é de tal forma próxima que há a perda da mística do performer quando este decide namorar com alguém.

