Depois de PSY ter publicado fotografias do seu antes e depois da recente perda de peso, o cantor de 'Gangnam Style' viu-se 'obrigado' a pedir desculpa aos fãs que não ficaram particularmente entusiasmados com a mudança.

Treze anos depois do seu hit, 'Gangnam Style', ter conquistado a internet - consolidando-se como o vídeo mais visto no YouTube em 2012, com mais de um bilhão de visualizações - o rapper coreano teve de dar justificações sobre o seu corpo.

O artista, cujo nome verdadeiro é Park Jae-sang, partilhou fotografias suas lado a lado, uma de 2006 e outra de 2025, e alguns seguidores notaram a sua figura bem mais magra na fotografia mais recente, recorrendo depois aos comentários para partilhar as suas preocupações... e críticas.

"O que te aconteceu?", comentou um internauta na publicação de 14 de fevereiro. "Estás a fazer com que a tua persona original desapareça"; Será mesmo ele?", comentaram outros.

Em resposta às críticas inesperadas, o cantor de 'That That' respondeu a cada comentário individual com um simples: "Desculpa" e um emoji sorridente.

Por seu turno, alguns fãs não compreenderam esta reação por parte de PSY, alegando que ninguém se deveria meter na vida do artista. "Mas estás a pedir desculpas porquê? Porque não querem que ele perca peso? A vida é dele", escreveram.

