Jihoon Lee, que ficou conhecido por ter participado no reality show do TLC '90 Day Fiancé: The Other Way', está a ser investigado pelas autoridades depois de a sua mulher, Deavan Clegg, ter feito uma denúncia ainda no ano passado.

Segundo a Us Weekly, Jihoon foi acusado de abuso infantil. "A polícia recebeu as provas do abuso, estão a levar isto muito a sério e a trabalhar connosco", disse Clegg, de 24 anos, e o seu representante à publicação.

"A investigação está a decorrer, por isso não nos é permitido comentar mais", fez ainda saber.

Clegg, que tem um filho em comum com Lee, Taeyang, de 22 meses, afirma que a filha de cinco anos, Drascilla, fruto de outro relacionamento, terá sido a vítima de Jihoon. Esta garante que os alegados abusos apenas aconteciam quando estava fora de casa daí o tempo demorado até à denúncia.

Por seu turno, Jihoon Lee já negou o sucedido.

