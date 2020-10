Aos 38 anos, a estrela da Broadway Joshua Henry anunciou, no Instagram, que se prepara para ser pai de gémeos, fruto do casamento com Cathryn. Uma novidade que foi destacada esta quinta-feira.

Ao partilhar uma carinhosa fotografia do filho, de dois anos, que aparece no meio de dois bonecos, o ator escreveu: "A acrescentar mais dois ao nosso pequeno trio no próximo ano. Gémeos! O Samson vai ser o melhor irmão mais velho. Não consigo explicar a alegria que sinto no meu coração".

"Mal podemos esperar para abraçá-los, e não poderíamos estar mais gratos a Deus por nos ter concedido este momento", acrescentou de seguida.

