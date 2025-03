"É com uma alegria imensa no coração que venho partilhar convosco uma das maiores felicidade da minha vida: estou grávida." Foi com estas palavras que Mariline Moreira, ex-participante de 'Era Uma Vez Na Quinta', da SIC, anunciou a boa-nova.

Mariline Moreira publicou um vídeo em que aparece junto do companheiro, Tiago Gonçalves, e revelou desta forma a gravidez.

"Eu e o Tiago finalmente concretizámos o nosso sonho de sermos pais, e as emoções que sinto neste momento são indescritíveis. O nosso amor cresceu de uma maneira tão bonita e especial, e agora, com a chegada deste bebé, o nosso mundo vai ser ainda mais mágico", disse.

"Estamos radiantes, cheios de esperança e ansiosos por viver cada momento desta nova fase das nossas vidas. Não poderíamos estar mais felizes e gratos por este presente maravilhoso que a vida nos deu. A nossa família está a crescer, e o nosso coração também", completou.

