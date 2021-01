Manuel Luís Goucha foi para muitos "o homem do dia". Aos 66 anos, o apresentador estreou o seu novo programa nas tardes da TVI, 'Goucha', e protagonizou um dos mais solidários momentos da televisão portuguesa.

Ainda antes da estreia, Goucha mostrou-se sensível a uma das histórias contadas no program da manhã, 'Dois para as 10', com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. Num ato de grande generosidade, o apresentador ofereceu 35 mil euros a um casal que perdeu a casa num incêndio no dia Natal.

A estreia de Goucha nas tardes e o seu gesto generoso foram tema nas redes sociais e mereceram rasgados elogios por parte dos famosos.

"Goucha é o homem do dia. Estreou o seu programa novo. Todavia foi no programa da manhã que o Goucha teve um gesto inesquecível. Eu vi. Um casal com 3 filhos perdeu tudo num incêndio. O Goucha, sem ninguém estar à espera, decidiu oferecer 35 mil € para reconstruir a casa daquelas pessoas. Um grande gesto, de um grande homem. Há uns que falam falam, mas não fazem nada. Este fez", apontou Eduardo Madeira.

"Goucha. És incrível ... gosto muito de ti", escreveu Isaac Alfaiate.

Também Sílvia Rizzo quis deixar uma mensagem ao apresentador: "A elegância, sabedoria, bom senso deste homem, sem necessidade de mostrar nada, é apenas assim! Goucha, obrigada! Tens feito muito por muita gente, assim mais houvessem".

Por fim, a mensagem de Cristina Ferreira: "O Manel. O homem que não acredita em Deus. Ele está mais perto do que imaginas meu Manel", diz a apresentadora ao partilhar com o público as imagens do momento em que à tarde Gocuha foi surpreendido em direto pelo casal que quis ajudar pela manhã.

