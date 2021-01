Manuel Luís Goucha ficou lavado em lágrimas na estreia do seu novo programa das tardes da TVI - 'Goucha'. O apresentador foi surpreendido por Cristina Ferreira e pelo casal que esta manhã resolveu ajudar com uma generosa oferta.

Sérgio Pinto e Patrícia Ferreira estiveram no programa 'Dois às 10', de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, para contar a sua história. O casal perdeu a casa num incêndio, no dia de Natal.

Em casa, Manuel Luís Goucha não conseguiu ficar indiferente à situação delicada de Sérgio e Patrícia e ligou para a produção para informar que iria oferecer os 35 mil euros necessários para a reconstrução da casa.

Já no programa da tarde, sem saber o que ia acontecer, Goucha viu Cristina Ferreira entrar-lhe pelo estúdio.

"Calma que não há aqui engano nenhum. Eu não era para estar aqui, eu não era para invadir o teu espaço. Quis a vida e o destino que eu estivesse aqui hoje", começou por explicar a apresentadora, que consigo levou Sérgio e Patrícia.

Ao ver o casal entrar em estúdio, Goucha voltou a não conseguir conter as lágrimas. "Eu não os posso abraçar. Peço imensa desculpa", disse.

"Acho que se fez Natal hoje na minha vida", afirma o apresentador. "E na nossa também", responde o casal, que não quis abandonar os estúdios sem agradecerem o tão generoso gesto.

"Como é que se pode ficar insensível perante a vossa dor, com três filhos?. Quem me dera ter muito dinheiro para fazer muito mais", acrescenta, explicando que com o seu gesto espera "devolver à vida um pouquinho daquilo que a vida lhe tem dado".

Por fim, Goucha fez questão de esclarecer que não sabia que esta surpresa tinha sido preparada e que não quis usar a sua doação como marketing: "Eu não queria usar isto... isto não é marketing", termina.

