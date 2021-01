Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam no programa de estreia de 'Dois às 10' Sérgio Pinto e Patrícia Ferreira, um casal que perdeu a casa num trágico incêndio no dia de Natal.

O casal apostou as poupanças na resconstrução de uma casa em Parrozelos, largou a vida na cidade e mudou-se para o campo para oferecer aos três filhos uma infância serena e feliz. No dia de Natal, os sonhos da família viram-se reduzidos a cinzas num incêndio que devastou de toda a habitação.

Sérgio e Patrícia foram convidados no programa das manhãs da TVI para pedirem ajuda na reconstrução da casa. São necessários 35 mil euros para que a família volte a ter um ninho e um 'anjo da guarda' assegurou que tal se concretizasse.

Manuel Luís Goucha realizou um telefonema para o programa e em direto assegurou que oferecia o total do valor. Trinta e cinco mil euros são depositados na conta do casal, que ficou lavado em lágrimas com a generosidade do apresentador.

Vale ainda referir que foi criada uma página no Facebook, intitulada Renascer Parrozelos, onde constam imagens do desastre assim como as informações necessárias para que sejam realizadas ajudas monetárias.

