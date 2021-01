Está no ar o novo programa das manhãs da TVI. 'Dois às 10' arrancou pouco depois das 10 horas e assinalou a estreia de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz como a nova dupla da estação de Queluz.

Com uma amizade de longa data, a dupla de apresentadores trabalhou durante vários anos na estação concorrente, a SIC, e vê agora cumprido o sonho de conduzir o programa de 'daytime'.

"Esperei 20 anos para ter uma cadeira. Daqui ninguém me tira", começou por dizer Cláudio Ramos.

Pelas redes sociais, as primeiras reações são de votos de "muita sorte" e de elogios ao cenário.

No que diz respeito aos modelitos escolhidos para a estreia, Cláudio apostou num look casual em vez do clássico fato. Já Maria Botelho Moniz fez-se notar num elegante macacão bordô assimétrico.

