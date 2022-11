Leni Klum está a dar que falar depois de ter participado numa ousada sessão fotográfica ao lado da mãe, Heidi Klum. A jovem de 18 anos reagiu pela primeira vez às críticas de alguns cibernaturas.

As fotografias motivaram algumas reações negativas de pessoas que classificaram este ensaio como sendo "estranho" e "perturbador", tendo em conta a tenra idade da modelo.

Ao Page Six, Leni falou sobre a sessão e revela ignorar as críticas. "Não olhei para muitas das reações, mas estou muito feliz com a campanha e tive um dia incrível com minha mãe. Acho que as fotos ficaram ótimas e divertimo-nos muito", contou.

Recorde-se que Leni é fruto do relacionamento de Heidi Klum e de Flavio Briatore. Confira abaixo as fotografias desta sessão.