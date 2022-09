O próximo domingo, 11 de setembro, é um daqueles dias que deixam os amantes de televisão em êxtase mas, também, muito indecisos sobre qual o canal que devem ver.

As estreias de 'Big Brother', na TVI, e de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', na SIC, vão dominar o serão, mas o diretor de programas da estação de Paço de Arcos assume-se tranquilo com a 'batalha' pelas audiências.

"Estou pronto para todos os dias. Nós não pensamos isoladamente num dia", começou por dizer, numa conversa com os jornalistas depois da apresentação da nova grelha do canal.

"Preparámos setembro como preparámos os outros meses, fizemos apostas contínuas ao longo do ano e preparámos setembro de uma forma estruturada e não a pensar num dia ou num programa", notou ainda.

Importa recordar que a SIC já é líder de audiências há 43 meses seguidos.

