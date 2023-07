Horas depois de a notícia da morte do 'chef' pessoal de Barack Obama se ter tornado pública, a mulher de Tafari Campbell deixou uma mensagem no Instagram.

"Estou de coração partido. A minha vida e a vida da nossa família mudou para sempre", começou por escrever Sherise, lamentando a partida do marido.

"Por favor, rezem por mim e pela nossa família enquanto lido com a perda do meu marido", completou, juntando às suas palavras uma fotografia do 'chef'.

Barack Obama e a mulher, Michelle, também já se manifestaram e destacaram que "Tafari era uma parte querida da família".