Cristina Ferreira foi durante muitos anos uma mulher madrugadora e que sempre se 'deitou com as galinhas', ou não fosse ela apresentadora dos programas matutinos. No entanto, a comunicadora está atualmente sem nenhum projeto diário na televisão, o que faz com que tenha oportunidade de deitar-se um pouquinho mais tarde... mesmo em dias de semana

Esta quinta-feira, 20 de janeiro, Cristina revelou que tem ocupado os seus serões a ver os seus filmes favoritos.

"01h25 Acabei de ver mais um filme romântico. Vejo todos. Já sei o final. É sempre feliz. São os meus favoritos", confessou, explicando assim o motivo pelo qual prefere este género de tramas.

