Novo ato para Charlene e Alberto. No âmbito do Grande Prémio do Mónaco, que se celebra este fim de semana, o casal principesco ofereceu uma receção no Palácio do Príncipe, que decorreu esta quinta-feira, dia 23 de maio.

Para assinalar a ocasião, a Casa Real partilhou uma fotografia do casal nos jardins do palácio, na qual Charlene aparece com um visual muito elegante.

A princesa escolheu um macacão da Louis Vuitton feito à medida, com decote bardot, mangas compridas e pernas largas, que completou com um cinto fino metalizado e sapatos de salto.

"Quinta-feira, 23 de maio, por ocasião da recepção do 81.º Grande Prémio de Mónaco, no Palácio do Príncipe, Suas Altezas Sereníssimas o príncipe Alberto II e a princesa Charlene deram as boas-vindas aos seus convidados no Tribunal de Honra", pode ler-se na publicação feita no Instagram, que pode ver abaixo.

Leia Também: Separados, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam viajam para Cannes