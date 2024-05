Grande parte das suas aparições públicas estão relacionadas com eventos oficiais no Mónaco, mas desta vez Charlotte Casiraghi viajou até Côte d'Azur para marcar presença no Festival de Cannes.

A filha da princesa Carolina foi o centro das atenções ao ter aparecido sozinha na red carpet, por onde também passou nesta edição Dimitri Rassam, que esteve em Cannes dois dias antes de Charlotte.

De recordar que os dois foram casados durante quatro anos e têm um filho em comum. Os rumores do fim da relação começaram nos últimos meses, quando o produtor de cinema deixou de aparecer em eventos ao lado da companheira.

Mais tarde, e sem que fosse confirmada a separação, Charlotte foi associada ao escritor francês Nicolas Mathieu, com quem já foi vista em diversas ocasiões.

