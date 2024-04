Charlotte Casiraghi está mesmo a viver um novo amor e disso já não existem quaisquer dúvidas.

A imprensa internacional deu como garantido o romance com Nicolas Mathieu no passado mês de março, mas agora há novas fotografias que mostram a filha de Carolina do Mónaco com o escritor francês.

Divulgadas pela Hola!, as fotografias dos paparazzi dão conta da existência de muita cumplicidade, sorrisos e à vontade entre os dois.

A revista espanhola 'apanhou' o casal na esplanada de um restaurante em Paris, França, sendo que depois da refeição seguiram caminhos distintos: Mathieu foi até ao Festival do Livro, enquanto que Charlotte se encontrou com uma amiga.

Algumas das fotografias supra mencionadas poderão ser vistas aqui.

Recorde-se que o casamento de Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam terá terminado no início deste ano. Os dois estiveram juntos seis anos (quatro deles enquanto marido e mulher) e têm um filho, Balthazar, de cinco anos.

