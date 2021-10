"Este país é mesmo uma anedota". Foi com estas palavras que Inês Aires Pereira começou um vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram, este sábado, 23 de outubro, onde relata um momento que viveu quando foi tratar do passaporte, onde por pouco não lhe era dada prioridade por estar grávida.

Depois de publicar uma fotografia onde mostrava uma grande fila para tratar da questão, contou: "Estou a ver as mamãs todas preocupadas comigo a dizer que tenho prioridade. Cheguei à porta e disse ao segurança que ia tirar o passaporte, [falei de ter] prioridade e ele disse que não, que tinha de ir para a fila e quando chegasse lá cima é que tirava a senha prioritária".

De seguida, disse, uma pessoa que estava com um carrinho de bebé afirmou junto do segurança que havia um "elevador para as pessoas prioritárias" e "que estava na lei". Foi então que Inês Aires Pereira conseguiu usufruir do seu direito por lei.

"Ele foi, eu fui atrás dele, cheguei lá cima, tirei a minha senha e já fiz o passaporte. Este país... Agora não merecia eu chegar ali ao senhor e dar-lhe uma lambada na tromba?! Pronto, amores que estavam preocupados comigo, já vou ter passaporte e já vou para o paraíso", concluiu.

Recorde-se que Inês Aires Pereira é mãe da pequena Alice, que está prestes a completar dois anos. A atriz e o companheiro, David Ferreira da Silva, preparam-se para dar as boas vindas a mais um bebé.

