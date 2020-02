Ao contrário de muitas figuras públicas portuguesas que estão a aproveitar a época de celebração do Carnaval, este ano, Helena Costa decidiu afastar-se da folia. O motivo? As filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, conforme a própria descreveu nas redes sociais.

"Simple like that! Este ano não tive carnaval, nem me mascarei nem fui ver nada...mas já meti na cabeça, este ano é para elas... e pronto a partir daí é tudo maravilhoso. Bom carnaval! Para o ano vingamo-nos!", promete na sua conta de Instagram.

Desde logo, a artista recebeu vários elogios dos seus seguidores.

Leia Também: Namorado de Rita Pereira usa mala de luxo no Carnaval. A reação da atriz