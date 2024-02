Foi para revelar que regressou ao ginásio que Sara Norte acabou por destacar que enfrentou dois problemas de saúde logo a iniciar 2024.

Junto de uma fotografia em que aparece no meio do ginásio, a atriz começou por dizer: "Este ano não começou da melhor maneira: já tive gripe A e estou a recuperar de uma gastroenterite aguda que me deitou mesmo abaixo".

"Mas hoje é um dia feliz", acrescentou de seguida, referindo-se ao regresso aos treinos. "Estava mesmo a precisar, tanto fisicamente como psicologicamente. Foi um treino fraquinho mas, pouco a pouco, a coisa vai lá. Que este ano que começou menos bom, se torne num ano maravilhoso. Eu acredito e vou fazer por isso", rematou.

Leia Também: Sara Norte agradece carinho e revela: "Já acordei bem melhor"