Sara Norte revelou no passado fim de semana que passou a manhã de domingo no hospital, referindo que está doente com uma "gastroenterite aguda".

Dias depois de ter partilhado com os seguidores o seu estado de saúde, a atriz gravou um vídeo para agradecer todo o carinho que recebeu.

"[Quero] agradecer todas as mensagens que recebi a perguntar como é que eu estava, de pessoas preocupadas... Quero agradecer uma por uma, agora vou respondendo pouco a pouco. Sou uma grande sortuda, tenho pessoas que gostam realmente de mim e preocupam-se comigo, mesmo que não me conheçam pessoalmente, e isso é maravilhoso", começou por dizer.

"Hoje já acordei bem melhor. Ainda mantenho a minha dieta, [com] canja e torradas, mas já acordei bem melhor", partilhou de seguida, Veja o vídeo na galeria.

