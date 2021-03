O Dia do Pai foi assinalado de forma muito especial no programa 'Dois às 10'. Depois de Maria Botelho Moniz ter ficado lavado em lágrimas ao escrever para o pai, que morreu em 2018, foi a vez de Cláudio Ramos fazer o mesmo... mas agora falando na primeira pessoa no seu papel de pai.

"Os filhos só saberão o amor de serem filhos quando um dia forem pais. [...] Obrigado, Leonor, eu sou um pai feliz", refere o apresentar ao dar voz a um conjunto de imagens únicas que vão desde os primeiros dias de vida de Leonor até ao presente.

Passado este momento motivo, Cláudio Ramos foi surpreendido em direto. O apresentador ficou a saber que seria ele o convidado surpresa do programa, onde ia abrir o coração para falar com mais pormenor sobre a filha e o seu papel de pai.

Cláudio confessa que "era uma pessoa muito egoísta e egocêntrica" mas que depois de ser pai "mudou tudo".

Leonor fez de dele um homem diferente, um pai preocupado e presente, que agora sofre por não conseguir dedicar à filha o tempo que desejava.

"Só estivemos juntos um dia este ano", lamenta o rosto das manhãs, sem esconder que esta ausência se deve à pandemia de Covid-19 mas também ao facto de ter agora novas responsabilidades profissionais desde que se mudou para a TVI.

"A minha filha é a mais prejudicada com a minha mudança para a TVI", admite.

"Este ano eu não estou a ser bom pai, porque não estive sempre quando foi preciso estar", lamenta, garantido contudo que Leonor percebe a sua entrega ao trabalho nesta fase e está feliz pelas suas conquistas.

Ainda que esteja focado no trabalho, Cláudio não descura o seu papel de pai e mesmo à distância tenta estar presente na vida da filha - que vive no Alentejo com a mãe.

"Se a minha filha me disser: 'Pai, deixa de trabalhar em televisão porque eu preciso que tu estejas aqui'... eu não pensava duas vezes. E a televisão é das coisas que eu mais quero", completa, provando assim que é a filha a sua maior prioridade.

