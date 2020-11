Cristina Ferreira não podia estar mais feliz com o seu futuro na TVI para 2021. A preparar a todo o gás as grandes novidades, a apresentadora revelou esta quinta-feira que estão abertas as inscrições para o inovador concurso de talentos que irá apresentar.

"O talento vai ter o maior palco do mundo. Acredita, podes vencer. Estou à espera", escreve a diretora de ficção e entretenimento da TVI no teaser de apresentação deste formato único onde 100 jurados vão avaliar o talento dos concorrentes.

'All Together Now' chega em breve à televisão portuguesa.

Veja o vídeo abaixo para saber como pode inscrever-se.

