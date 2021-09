Rogério Samora continua internado no hospital após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC, no passado mês de julho, e Sónia Brazão decidiu dedicar uma mensagem ao ator.

Na sua página de Instagram, esta terça-feira, 7 de setembro, Sónia Brazão partilhou uma fotografia de ambos e escreveu: "Meu querido Rogério. Estamos à tua espera com a tua força de viver".

Uma mensagem que chega depois do primo do ator ter partilhado uma nova atualização sobre o seu estado de saúde, revelando que continua internado "com prognóstico reservado".

