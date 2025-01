José Castelo Branco fez um novo esclarecimento nas redes sociais relativamente a notícias que saíram sobre si esta semana na imprensa cor-de-rosa.

"Vimos por este meio desmentir as recentes acusações que o José tem vindo a ser alvo por parte da imprensa. Desde sempre que o José se expôs publicamente, o que dá abertura a todo o tipo de julgamento… Ainda mais devido à situação atual", lê-se inicialmente num comunicado feito na sua página de Instagram.

"Fátima sempre foi um local sagrado e frequentado há imensos anos pelo José. O facto de refeições e estadias, que foram pagas com o dinheiro do próprio, estejam a ser utilizadas para a promoção de mentiras e venda de histórias manipuladas e omitidas com o propósito de afetar a imagem público do José, é algo inadmissível. A alegação de que estaria a vender bilhetes para Roma, também não passa de mais uma das calúnias criadas com o intuito de causar reações negativas", esclarece-se.

"Relativamente à viagem a Nova Iorque, em momento algum o José infringiu qualquer lei, muito menos desafiou qualquer autoridade. A sua viagem foi realizada dentro das normas, respeitando sempre as leis e restrições a que foi imposto. Qualquer informação que não tenha sido esclarecida por meio de vias confiáveis é totalmente falsa e caluniosa", completa-se.



