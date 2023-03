Esta sexta-feira, 17 de março, Madalena Abecasis foi convidada para acompanhar a emissão das manhãs da rádio Comercial. Apesar da maioria das reações a este desafio terem sido positivas, a criadora digital também não se livrou de críticas, tendo aproveitado para destacar uma na sua página de Instagram e respondido à mesma.

"Em termos artísticos fiz o design de todas as embalagens da marca própria do continente, incluindo o papel higiénico que usa regularmente para limpar o seu rabo", começa por argumentar.

"Em termos literários, já escrevi grandes palavrões nos meus posts, sem ser bloqueada pelo Instagram", ironiza.

"Em termos sociais, fui a ponte entre centenas pessoas e marcas, pela altura do natal de 2020, para que pudessem dar presentes aos seus filhos e ajudei pequenas empresas a terem visibilidade a custo zero, passando das zero vendas às vendas com muitos zeros", alega ainda.

"Em termos humanitários, ajudei a angariar fundos para a Ucrânia, crianças com cancro cujos valores chegaram aos milhares de euros e para a associação Acreditar, entre outros e até comprar uma casa para uma família necessitada. Em termos filantrópicos, faço doações constantes para pessoas que precisam mais do que eu", continua.

"Em termos científicos, estou a fazer uma investigação exaustiva sobre como curar a estupidez e cretinice humana e sinto que estou a isto de chegar lá. Em termos intelectuais, por diversas vezes desenvolvo grandes pensamentos sobre a quantidade de ursos que existem na internet, enquanto faço as unhas ou me banho na minha piscina de notas", argumenta.

Por fim, esgrima: "'Apareço' (e até apareço pouco tendo em conta os convites que fazem mas eu detesto sair de casa) e tenho 'sucesso', porque acho pessoalmente que sou uma pessoa do cara***. Vou refletir também 'sobre a sociedade que somos', whatever that means. E você, o que fez de jeito nesta vida? Já agora obrigada, assim pude atualizar o meu CV digital, que estava desatualizado desde 2018. Apesar da falta de chá que é estar a dizer o que se fez ou deixou de fazer… mas mereceu".

Leia Também: "Levei um raspanete de uma seguidora por ter as bonecas russas"