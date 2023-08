Faltam apenas duas semanas para Diogo Piçarra e Mel Jordão subirem ao altar. As preparações para o casamento continuam a 'todo o gás', sendo que hoje foi dia de ir buscar os fatos que serão usados no enlace, conforme destacou a influenciadora digital.

"Hoje viemos buscar os nossos fatos para o casamento. Faltam 2 semanas, e têm me perguntado se já estou a ficar nervosa, mas ainda está tudo sereno aqui dentro. Sei que no dia não vou caber em mim com tanta emoção, afinal de contas irei casar com o meu melhor amigo", notou Mel, visivelmente entusiasmada.

Vale notar que o casal tem uma filha em comum: a pequena Penélope.

