Ir ao cinema pode ser uma atividade comum para muita gente, sejam adultos ou crianças, mas para Penélope, a filha de Diogo Piçarra e Mel Jordão, o dia 9 de agosto marca a sua estreia em frente ao grande ecrã.

Quem o revelou foi a maquilhadora, que partilhou uma fotografia com a menina no carro, a caminho do cinema.

"A Pepilóri vai hoje ao cinema pela primeira vez", escreveu Mel Jordão na legenda da fotografia partilhada nas suas stories no Instagram, sem no entanto revelar qual o filme que vão ver.

De recordar que a menina completou este ano três anos.

© Instagram/ Mel Jordão