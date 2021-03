Kris Jenner, a matriarca da família Kardashian/ Jenner, foi ao álbum de fotos e tirou de lá um verdadeiro tesourinho.

Trata-se de uma imagem captada muito antes da família se tornar famosa em todo o mundo e onde vemos reunidos os filhos da empresária, os famosos irmãos Kourtney Kardashian, de 41 anos, Kim Kardashian, de 40, Khloé Kardashian, de 36, Rob Kardashian, de 34, Kendall Jenner, de 25, e Kylie Jenner, de 23.

Importa lembrar que Kourtney, Kim, Khloé e Rob são fruto do casamento de Kris com Robert Kardashian, que morreu em 2003. Já as irmãs mais novas, Kendall e Kylie, resultam da relação com Caitlyn Jenner.

