Na passada semana, a 27 de junho, Teresa Guilherme completou 68 voltas ao sol. De maneira a agradecer as mensagens que lhe foram enviadas a propósito do seu aniversário, a conhecida apresentadora partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um retrato de infância.

"Quero agradecer as centenas de mensagens que recebi nos meus anos. Estou muito grata pelo vosso carinho. Beijinhos a todos!", escreveu numa publicação.

Vale notar que, atualmente, Teresa pode ser vista enquanto comentadora no programa da CMTV 'Noite das Estrelas'.

