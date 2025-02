Teresa Guilherme está de férias num país que não visitava há três décadas: o Egito. A apresentadora já tinha partilhado algumas imagens do local e voltou a 'brindar' os seguidores com mais detalhes desta aventura.

"A mágica cidade de Luxor é conhecida como o maior museu ao ar livre do mundo. Fiquei rendida a tanta grandiosidade. Maravilhoso!", escreveu a comentadora do programa da CMTV, 'Noite das Estrelas', na legenda de um vídeo que mostra várias imagens suas no local".

"Adorava estar aí, sou completamente fascinada pelo Egito desde pequena", comentou uma seguidora.

"A minha viagem de sonho!!! Adorava!", escreveu outra fã da apresentadora.

