"Trinta anos depois regressei ao Egito": foi desta forma que Teresa Guilherme revelou aos seguidores que a acompanham nas redes sociais o destino em que se encontra a fazer uma viagem de momento.

"A magia do Cairo continua igual. Que me dizem destas fantásticas pirâmides?", questiona ainda, mostrando imagens de uma das maiores atrações turísticas do país.

"Que maravilha. Boas férias", desejou um seguidor. "Aguardo as notas turísticas para a minha visita", acrescentou outro.



