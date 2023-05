Foi novamente através da sua página de Instagram que Mafalda Rodiles publicou novas imagens do filho mais novo, António, fruto da relação com Gustavo Santos.

Desta vez, a atriz mostrou um vídeo com carinhosos momentos entre mãe e filho.

"Esta conexão é algo que nunca conseguiremos explicar a ninguém. Olhar o nosso filho quando ele nasce e vem para os nossos braços, olhá-lo quando adormece no nosso colo, olhá-lo nos olhos quando está a mamar… É mágico, faz tudo valer a pena e faz-nos acreditar que milagres acontecem", escreveu na legenda. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que além do bebé António, Mafalda Rodiles é mãe de Martim e Mel, fruto do casamento terminado com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda. Por sua vez, Gustavo Santos é também pai de Xavier e Salvador, fruto da relação terminada com Sofia Lima.

Leia Também: "Achamos que ao terceiro já sabemos muita coisa, mas cada filho é único"