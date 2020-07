Hélder foi um dos ex-concorrentes que voltou a entrar na casa do 'Big Brother' para cumprir e um dos assuntos que levava pendente estava associado a Ana Catharina e ao episódio em que a agarrou sem a autorização desta. O concorrente de Santa Maria da Feira quis então esclarecer a situação, confrontando a brasileira sobre o facto de ter permitido, mais tarde, que Diogo lhe tocasse.

Perplexa com este argumento, a ativista sublinhou que as relações que tem com ambos não são comparáveis, uma vez que se sente atraída por Diogo.

"Não te dou liberdade para tocares no meu corpo. O 'Big Brother' pediu para me fazeres rir, não para me tocares. Daquela forma como fizeste, senti-me agredida e tenho todo o direito em sentir-me agredida quando alguém toca no meu corpo sem a minha autorização. A partir do momento em que eu dou autorização, essa pessoa pode tocar onde quiser. Tu não podes tocar em mim, mas o Diogo pode porque eu quis assim", afirmou.

Sem se convencer, Hélder mostrou-se incompreendido. "Nunca te fiz mal nenhum. Está mais do que comprovado que 90% das pessoas que lidam comigo adoram o meu toque. Nunca fui bravo contigo, fui sempre meigo. Só não quero falar mais contigo porque acho que te sentes magoada (...) Não me quero considerar nenhum Playboy, nem o gajo mais bonito aqui do 'Big Brother, mas será que tens algum complexo comigo? Já pensei nisso".

As afirmações do concorrente acabaram por deixar o restante grupo em gargalhadas, sendo que a conversa terminou sem entendimento entre este e Ana Catharina.

