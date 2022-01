Terminadas as férias de Natal, os filhos mais velhos de William e Kate Middleton, George e Charlotte, regressaram à escola no início desta semana. Momento que levou a imprensa internacional a recordar as declarações recentes em que o príncipe William revelou existir uma atividade escolar que deixou o filho "confuso e irritado".

O príncipe herdeiro ao trono tem atualmente oito anos e frequenta a Thomas's School, em Battersea, onde começou a ser instigado para a preocupação ambiental.

Em declarações a um podcast da BBC, o ano passado, o duque de Cambridge contou que George não reagiu bem ao aperceber-se da despreocupação ambiental que existe após ter realizado com os colegas uma apanha de lixo pelas ruas.

"O George na escola tem feito a apanha de lixo e eu não percebi, mas ao conversar com ele no outro dia ele mostrou que estava a ficar um pouco confuso e irritado pelo fato de terem saído para apanhar lixo um dia e no dia seguinte, ao fazerem a mesma rota, no mesmo horário, terem apanhado praticamente o mesmo lixo novamente", conta William, explicando que o menino ficou sem entender como poderia tanto lixo surgir novamente em poucas horas.

A inquietação do pequeno George deixa antever que as questões ambientais serão, certamente, uma das causas que defenderá no futuro.

Leia Também: Dos novos retratos de Kate Middleton, este é o que William mais gosta