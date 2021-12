Tiago Castro, o ator que deu vida ao inesquecível Crómio de 'Morangos Com Açúcar', promete começar 2022 em grande. O ator está de volta aos palcos, mas agora com um espetáculo de stand-up que, mesmo antes da estreia, já é um verdadeiro sucesso de bilheteira.

'Daqui debaixo', um espetáculo de stand-up motivacional, esgotou em Lisboa e Porto dias depois de as bilheteiras terem sido abertas.

A muito procura por bilhetes levou Tiago a disponibilizar novas datas.

Tiago Castro apresenta-se no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, a 19 de janeiro (nova data) e 20 janeiro (espetáculo esgotado). Em Lisboa, os espetáculos estão agendados para 21 de janeiro (nova data) e 22 do mesmo mês (espetáculo esgotado) no Teatro Municipal Amélia Rey Colaço.

'Daqui de Baixo' junta as "estórias, e que estórias", de um comum mortal nascido afastado da margem... com 1 metro e 58 cm.

