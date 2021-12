Na tarde desta quinta-feira, 2 de dezembro, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa Tiago Castro, o ator que deu vida ao eterno 'Crómio', uma das personagens mais marcantes da série juvenil 'Morangos com Açúcar'.

O artista abriu o coração para falar da forma como lidou com as suas inseguranças e de com foi afetado por elas.

"Senti realmente preconceito em relação a mim, mas bullying eu tive muita sorte, quando era criança tive uma ou duas situações em que tivesse sentido isso", nota.

"O preconceito traduzia-se na vida social, logo com 15 anos quando entrei na escola de teatro. Quando comecei a perceber que seria condicionante. 'Quando fores mais alto é que vais ser um pão, pá'. O preconceito traduziu-se dessa forma", relata.

"Faziam eclodir em mim algo que me fazia maior. Agiganto-me em palco. Não importa a minha altura, mas o que estou a sentir. E isso serviu-me para não julgar os outros", destacou.

Falando da personagem em concreto, Tiago acrescentou: "Foi muito importante eu ter vivido o Crómio. Ter passado a mensagem de que uma pessoa que seja diferente na sua maneira de estar e fisicamente, pode também ser atrativa. As pessoas gostavam do Crómio".

