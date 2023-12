Uma série de espetáculos de comédia de Pete Davidson foram cancelados, um deles a poucas horas de começar. Não foi, até agora, dada qualquer justificação para esta decisão.

O comediante, de 30 anos, cancelou o seu 'show' no Beacon Theatre, em Nova Iorque, esta sexta-feira, dia 22, anunciou o local onde se realizaria o evento, através de um anúncio feito nas redes sociais.

O espaço também confirmou que Davidson não comparecerá noutro espetáculo que estava agendado para este fim de semana.

"Informamos que as apresentações de Pete Davidson programadas para acontecer no Beacon Theatre na sexta-feira, 22 de dezembro, e no sábado, 23 de dezembro, foram canceladas", pode ler-se.

De acordo com o Deadline, quem tinha bilhetes foi informado do cancelamento do espetáculo por e-mail, duas horas antes do início do evento, tendo sido de imediato reembolsados.

